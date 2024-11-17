جمهور ولاعبي الخضر يقفون دقيقة صمت ترحما على مخلوفي ومراكشي والحكم بلعيد لاكارن

وقف لاعبو المنتخب الوطني دقيقة صمت ترحما على وفاة أسطورة كرة القدم الجزائري رشيد مخلوفي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة.

كما ترحم الأنصار و اللاعبين كذلك على اللاعب السابق للمنتخب الوطني عبد الحميد مراكشي، بحضور عدد من اللاعبين السابق و زملائه السابقين في المنتخب على غرار موسى صايب وفوزي موسوني.

يذكر، أن كرة القدم الجزائرية فقدت الأسطورة مخلوفي يوم 8 نوفمبر الماضي، و عبدم الحميد مراكشي يوم 15 نوفمبر عن عمر يناهز 48 سنة.

إلى جانب ذلك، توقف جميع الحاضرين بالملعب دقيقة صمت ترحما على الحكم الدولي السابق بلعيد لاكارن الذي وافته المنية الثلاثء 15 أكتوبر عن عمر ناهز 84 سنة.

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