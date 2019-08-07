جميعي: “الجزائر على أبواب مرحلة عسيرة والحل في رئاسيات عاجلة”

قال الأمين العام لحزب حبهة التحرير الوطني، اليوم الأربعاء، أن تمديد فترة المرحلة الانتقالية، سيدخل البلاد في أزمة خانقة على كافة الأصعد لا يحمد عقباها.

وأوضح اليوم الأربعاء، أن الجزائر تمر بمرحلة عسيرة، زادتها التهديدات الاقليمية والأزمة الاقتصادية الخانقة خطورة.

وأكد المتحدث، أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، يكمن في الذهاب إلى رئاسيات في اقرب الآجال.

ودعا جميعي، إلى حوار لا يخضع للنزاعات ولا يكون مرماه الاستحواذ على السلطة، بعيدا عن منهج الانتهازية والطموحات.

كما طالب بحوار، يهدف أساسه إلى توفر الشروط السياسية يكون الشعب فيها سيد الاختيار، وذلك تماشيا مع الثوابت الدستورية.