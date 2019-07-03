جميعي: الجزائر ليست حقل تجارب للمشككين والمروجين للفوضى

قال الأمين العام لحزب الأفلان محمد جميعي، أن العدالة أخذت على عاتقها محاربة الفساد واستمرارية الدولة والحفاظ على مؤسساتها ودستورها.

وأضاف خلال ندوة صحافية بمناسبة تكريم عدد من المجاهدين والمجاهدات بمناسبة عيد الإستقلال والشباب.

مضيفا أن الحزب يدعم المؤسسة العسكرية عن قناعة خاصة وأن الشعب وحده رفقة جيشه من يحدد مصير وتاريخ البلاد.

وأشار في ذات السياق إلى أن الشهداء لن يرضيهم الزج بالجزائر في متاهات الفوضى، فلا بد من مخارج آمنة للأزمة.

وتابع يقول: ” سنجتهد في إطار الدستور لتنظيم إنتخابات رئاسية يسبقها حوار بناء وواقعي يجسد تلاحم الشعب والجيش والنخبة السياسية”.

مع حوار مثمر يساعد الجزائر في تخطي ظروفها، مضيفا أن الحزب ندعم كل المبادرات السياسية التي تعكس طموح الحراك الشعبي وحل الأزمة.

كما حذّر جميعي من إستمرار الأزمة وعواقبها الوخيمة على الجانب الإقتصادي والإجتماعي والسياسي لأن الجزائر بحاجة إلى الإستقرار لتحصين حدودها.

داعيا إلى ضرورة التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في شفافية لأنه هو الحل الأنجع للخروج من الأزمة.

لتفادي المخططات المشبوهة من الذين نصبوا انفسهم وصيين على الشعب الجزائري، خاصة وأن الجزائر ليست حقل تجارب للمشككين والمروجين للفوضى.