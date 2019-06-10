جميعي: “الحزب لازال في حاجة إلى سعيداني وبلخادم”

قال الأمين العام لحزب الأفلان محمد جميعي، أن الحزب استرد شرعيته بفضل مناضليه وقيادييه الخيّرين.

مشيرا خلال كلمة له أن أصحاب مأمورية المتحف لم ينجحوا في مهمتهم، داعيا مناضلي الحزب إلى الكف عن التخاصم والتشتت.

مضيفا أن “أيدينا ممدودة الى كل قيادة الحزب لان الجزائر تحتاج الى كل قيادات الحزب الذين كانوا وطنيين”.

” على غرار عمار سعيداني وبلخادم وعبد القادر حجار، لأن الحزب يحتاج إليهم بصدق خاصة وأن بلادنا مهددة ومصير ابناءنا مهدد”.

وأضاف جميعي يقول ” منذ سنة 2000 لم نحكم الحزب لوحدنا وأعطينا ناس شاركونا واليوم “راهم يسبو فينا” و”مسحوا فينا الموس”.

وتابع يقول” الحزب مجروح وأعداء الجبهة الذين انتهزوا الفرصة للإطاحة به لن يكون فريسة سهلة لهم بفضل صبر ونضال مناضليه”.