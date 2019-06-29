جميعي: “الولاء للوطن وليس للأسماء والشخصيات”

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إن الولاء يجب أن يكون للوطن، وليس للأسماء والشخصيات.

واشاد جميعي بالوعي الذي أبان عنه الشعب خاصة الشباب، بتمسكهم بالوحدة، والوقوف ضد من يريدون ضرب العلاقة بين الشعب والجيش.

وجدد دعمه لسياسة الدولة والجيش وقيادته المجاهدة عن إيمان راسخ، مندد بالأطراف التي تريد تعقيد الامور، وتحاول زعزعة ثقة الشعب بالجيش

وقال “سجل التاريخ يسجل أن الجيوش عادة ما تستغل الأزمات للسطو على الحكم، فكيف لا نثمن ما سمعناه من قيادة الجيش أن لا طموحات سياسية لها”.

وأضاف “نحيي الجيش على وطنيته وصبره والتزامه بالحلول السلمية، ونحييه بالتزامه بأدواره الدستورية، وتحية للشعب الذي يدرك أن الهجمات ضد الجيش هي لضرب البلاد”.