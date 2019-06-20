جميعي: ” بركات.. انعلوا ابليس.. لن تنجحوا بضرب الأفلان”

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، نداء لمن يضرب الحزب، قائلا ” بركات.. انعلوا ابليس.. لن تنجحوا بضرب الأفلان”.

وأوضح اليوم الخميس، أن الأفلان ليس فريسة يمسح فيه السكين، كانت شجاعة و طلبنا العفو من الشعب على الأخطاء السابقة”.

وندد المتحدث بمحاولة تقسيم الحراك الشعبي، من خلال اندساس بعض فلول العصابة.

كما ثمن تمسك الشعب الجزائري، براية واحدة، مشيرا أنه لا يفرط في القضايا المصيرية.

وأضاف ” هذا الشعب لا نظن ابدا أنه يعادي أو عادى الافلان، حاشاه الشعب الجزائري، من حقه أن يلوم الحزب، لكن بعض الزمر تستغل هاته الظروف لتكسره”.

وفي ذات المنوال، أوضح أن الأفلان يتحمل كل شيء في سبيل الجزائر.