جميعي: “بوشارب لفّق لـ”مراد حليس” و41 آخرين تهما سنفضحها”

قال الأمين العام للأفلان، مراد جميعي، إن رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، لفق للنائب، مراد حليس، تهما لأنه وقف مع الأفلان.

وأورد اليوم الخميس، ” معاذ بوشارب خدم لمراد حليس “خدمة الليل” لي هي خدمة الإرهاب، و لفق له ملف ” حالة التنافي” ، خدعه لأنه وقف مع الحزب”.

وأضاف ” هناك 41 حالة مشابهة لمراد حليس تستر عليها معاذ بوشارب، سنفضحها اذا لم تسوى ، حتى انا يحقق في ملفي”.

وأكد أن الافلان مع مطلب الشعب والنواب فيما يخص تنحية بوشارب، مشيرا أن من ارتقى بالبلطجة والكادنة ينتظر البلطجة.

وقال “في اعز الظروف، وهو يقود البرلمان لم يقل كلمة واحدة نصرة للحق، هذا مطلب شعبي نقف معه، لن نملك العصا من الوسط، البلاد على صفيح ساخن وهو تفكر في نفسه، ونزيد باب من حديد”.

وعن تجديد هياكل البرلمان، وأوضح أنه لن يكون في الظلمة، كما أن حق الكتل الأخرى مضمون، و لن يكون هناك تلاعب.