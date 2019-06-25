جميعي: “تجميد العمل بالدستور هو إلغاء لكل مؤسسات الدولة”

قال الأمين العام لحزب الأفلان محمد جميعي، أنه يجب منح السيادة للشعب الجزائري وحرية الإختيار لأن قوة الحزب في قوة الشباب.

وأضاف جميعي خلال تنصيب لجنة العقلاء أن الحزب يعوّل على الشعب والمناضلين حتى لا يزيحنا أحد”.

مضيفا أنه “إاذا كان لدينا نقصان سنعترف به بكل شجاعة، وبفضل الحراك استعاد الأفلان إستقلاليته وحريته”.

وأكد أن”تجميد العمل بالدستور هو إلغاء لكل مؤسسات الدولة، داعيا إلى حوار جاد لأجل إجراء إنتخابات شفافة في أقرب الأجال”.

وأضاف جميعي” أبوابنا مغلقة في الكثير من الأحيان أمام الكثير من الطاقات ويجب الإعتراف بذلك”.

وأكد أن مواقف حزب جبهة التحرير لا تتغير لأنها من المبادئ، ونحن ندعم الجيش عن قناعة.