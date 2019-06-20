جميعي: “عهد النفاق والبهتان قد ولى”

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إن عهد النفاق والبهتان قد ولى، والمرحلة تقتضي قول الحقيقة.

وتساءل اليوم الخميس، ما نفع اي حزب اذا تنكر عن مناضليه وابتعد عن الشعب و صم اذانه عن مطالب الشعب، و ما فائدة النضال اذا غابت الممارسة السياسية النظيفة.

وفي ذات السياق، أكد أن الأفلان اختطف وشرعيته عادت إليه، بعد تحرره من حكم الزمرة التي تحكمت به لسنوات.

وأشار أن الأفلان أصيب في أعماقه من الضربات التي تعرض لها، حيث تعرض لتقويض اركانه، أين أصيب جزء من المناضلين باليأس.

وأكد أن الأفلان سيصبح حزب المناضلين قولا وعملا ، وحزبا ديمقراطيا داخليا وخارجيا، تسوده حوار الأفكار .

وأوضح أن المكانة السياسية تؤخذ بالأفكار والبرامج ، والعمل الديمقراطي ، مؤكدا في السياق أن مناضلي الافالان سيحترمون كلمة الشعب.