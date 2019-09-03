جميعي: “كذابون ينشرون الشائعات في الفايسبوك.. ويجب تقنينه”

دعا الأمين العام للأفلان محمد جميعي لتقنين استخدام الفايسبوك بالجزائر، وذلك لكونه أصبح منصة للمغالطة والإساءة للغير.

وطلب جميعي من مناضلي الحزب عند اجتماعه بالكتلة البرلمانية للأفلان، اقتراح قوانين تقنّن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جميعي أن الفضاء الافتراضي أصبح فضاء لمهاجمة الأحزاب الصادقة والخيرين لتغليط الشباب والأمة الجزائرية.

وأضاف أن ما يتم ترويجه من شائعات ومغالطات تقوم به فئة قليلة، وهدفها ضرب قيادات الدولة الجزائرية.

ووصف من يقوم بهذه الأعمال بـ “الخراطين” وناشري الفتنة والجبناء وتحداهم للخروج للعلن إن كانوا حقا يحاربون الفساد.

وأضاف جميعي، بأن هناك هجمات تصيب الحزب من أطياف عدوة للجزائر تريد إسقاطها البلاد وجعلها كالعراق سوريا ليبيا واليمن.

من جهة أخرى قال جميعي خلال ذات الاجتماع ان قيادة الحزب ستتصل بجميع إطارات الحزب القدامى للعمل على إعادة الافلان لمكانته.