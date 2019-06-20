جميعي: “لدينا راية واحدة ومن يلعب بالعروشية والجهوية يجب أن يتوقف”

قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إنّ الجزائر تمتلك راية واحدة وهي الراية الوطنية”.

ودعا اليوم الخميس، كل من يحاول التلاعب بالعروشية والجهوية إلى التوقف.

وأضاف “الطوارق الشجعان لن يتركوا البعض يقسموا البلاد، و القبائل الشرفاء المجاهدين لن يقبلوا ببعض الأفكار والأكاذيب المقسمة، نفس الشيء للمزاب والعرب.”.

ووصف الهجمات ضد الجيش بالجبانة، ومنهج لمن لا وطنية له، كما حيا الحراك، لأنه كشف الوطنيين الذين يحبون بلادهم، ومن يؤيدون الحق.

وقال “نعم لدينا راية واحدة وعلم واحد، هناك من يريدون خلق أشياء غريبة عنا، نعم لثراتنا وثقافتنا، لكن أن نستعمل هاته الأمور لضرب البلاد، يجب قول الحقيقة، علم الجزائر واحد”.

وأردف بالقول “هاته شجاعة من قائد الأركان، إذا قلنا علم ، تهاجمنا مجموعة فقط ، تراثنا ملكنا جميعا ، ليس لك وحدك”.