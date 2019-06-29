جميعي يرد على مطلب حل الأفلان: “القرار يعود للشعب”

إستهجن الأمين العام، لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، مطالبة رؤساء أحزاب، بمحو الأفلان وحله.

وأفاد اليوم السبت، خلال اجتماع محافظي الحزب، أن من يستهدف الأفلان يريد قطع الصلة مع التاريخ.

وقال في ذات السياق “هناك عنف سياسي من شركاء و منافسين سياسييين لنا، من يريدون محو الأفلان نقول لهم لقد سمعنا صوت الشعب، سنتركه يقرر ، و نحن راضون بما يقرر”.

وتوجه جميعي بنداء إلى القياديين وأبناء الحزب المهمشين، حيث قال “أيدينا ممدودة، الحزب بحاجة اليهم، حزبنا مستهدف، و هناك حملات التشويه و التشكيك، و حاشاه أن يكون الشعب منهم أو معهم”.

وأكد أن الأفلان اختطف في وقت من الأوقات، أين عانى من التعليمات الفوقية والقرارات الفردية.