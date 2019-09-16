جميعي يرفض الإستقالة من الأفلان وطليبة لن يتنازل عن الحصانة

رفض محمد جميعي الأمين العام للأفلان الإستقالة من منصبه، خلال الإجتماع الذي يعقده الآن بين أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار اون لاين” من داخل الإجتماع، فإن جميعي يصر على تعيين صديقي أمينا عاما بالنيابة، ويرفض الإستقالة من منصبه.

وفي المقابل، رفض بعض الأعضاء المقترح الذي تقدم به جميعي بتعيين نائبا عاما له بالنيابة.

كما رفض أيضا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة التنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أون لاين”، فقد تم منح طليبة مهلة إلى غاية الأربعاء أو الخميس، قبل تفعيل الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه في جلسة علنية.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد طالب بمباشرة الإجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن بهاء الدين طليبة.