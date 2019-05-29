جميعي يصف بوشارب بـ “مهندس الكادنة” ويطلب النائب العام بالتحرك ضده

طلب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي رسميا من النائب العام التحرك معاذ بوشارب، الذي وصفه بـ”مهندس الكادنة”.

وخلال تنصيب لجنة الانضباط للحزب، قال جميعي ان هذه اللجنة ستوجه لمعاذ بوشارب توبيخ لأنه سطى على الحزب بالهاتف.

واردف أن معاذ بوشارب تعدى على الحزب وهذه جريمة ونحن نطالبه بالإنسحاب، و انه سكت أمام محاولة التعدي على المؤسسة العسكرية.

وقال انه يطلب من النائب العام التحرك لأن بوشارب تستر على القوى غير الدستورية.

واختتم جميعي ان بوشارب الرجل الثالث في الدولة لم يتحرك أمام محاولات التعدي على الجيش.