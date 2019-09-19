جميعي يمثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد

تم اليوم الخميس، تقديم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام للأفلان، محمد جميعي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأمين العام للأفلان متهم بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.

وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن جميعي متهم بالتورط مع قاضية في إخفاء وإتلاف مستندات رسمية من إحدى المحاكم.

وتفيد المعلومات المتوفرة بشأن هذه القضية أن ملفا يتضمن مستندات قضائية اختفى من إحدى محاكم العاصمة.

ويشتبه بأن المتهمة الرئيسية في القضية استولت على الملف، إثر قيامها بانتحال صفة منظفة بالمحكمة.

أما بشأن التهمة الثالثة التي ستلاحق جميعي، فهي تتعلق بالاشتباه بقيامه بتوجيه عبارات تهديد وشتم.

وكان أحد الشخصيات العمومية المعروفة في الساحة الوطنية قد تلقى رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول، تضمنت تلك العبارات.