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جميعي يمثل اليوم أمام محكمة سيدي امحمد

الحرب ضد الفساد
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جميعي يمثل اليوم أمام محكمة سيدي امحمد
بقلم عبد الرحمان سالمي

يمثل اليوم الخميس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أمام قاضي التحقيق، بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

ويحاكم محمد جميعي، اليوم الخميس، بتهمة إتلاف وثائق رسمية.


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