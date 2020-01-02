جميعي يمثل اليوم أمام محكمة سيدي امحمد

يمثل اليوم الخميس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أمام قاضي التحقيق، بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

ويحاكم محمد جميعي، اليوم الخميس، بتهمة إتلاف وثائق رسمية.