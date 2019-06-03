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جميعي يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الفطر

الوطني
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جميعي يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الفطر
بقلم نويس عبد الجلال

هنّأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، “أفلان”، محمد جميعي الجزائريين والجزائريات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


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