جميعي يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الفطر
هنّأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، “أفلان”، محمد جميعي الجزائريين والجزائريات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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استرجعت مصالح ولاية غرداية مساحة إجمالية قوامها 200 هكتار من العقار غير المستغل بالولاية والتي منحت في إطار الاستثمار الصناعي.
وحسبما أفاد به مسؤول من مديرية…
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حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر رمضان 6 كلغ من القنب الهندي، وتوقيف أزيد من 1200 مشتبه به.
وحسبما جاء يوم الاثنين في بيان عن…
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هنأ سهرة اليوم الإثنين العلامة الشيخ آيت علجت رئيس لجنة الاهلة والمواقيت الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك.
كما دعا الله أن يجعله عيد مبارك على…
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