جميلة تتمنى الاقتران حسب الأصول وسنة الله والرسول

جميلة من إحدى مدن الغرب الجزائري، امرأة طيبة وأمينة، في الـ48 من العمر، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل وسمراء البشرة ومتوسطة القامة.

تتمنى الاقتران حسب الأصول وسنة الله والرسول مع رجل شهم ومسؤول، من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، يتراوح عمره ما بين 50 و60 سنة.

لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا بأولاد، ترضى التعدد مع من يوفر لها مسكنا خاصا ولديه عمل مستقر.

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الرقم السري : 131658

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