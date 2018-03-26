 جميلة تملك شقة تسعى من أجل الاستقرار    

بعد أن قطعت شوطا في التحضير والتجهيز، وأنفقت من وقتي وجهدي الشي الكثير، لكي ابلغ درجة التميز و التألق، أصبح من حقي اليوم الامتثال للراحة وأخذ القدر الكافي من الاستجمام وراحة البال.

فأنا لا أبالغ إذا قلت لكم، أنني امرأة فعالة نعم انا كذلك، درست واجتهدت كثيرا، تخرجت من الجامعة بشهادة عليا ولأن طموحي لا يحده حدود لم أرضى بالوظيفة البسيطة و بفضل الله غدوت اليوم اطار في مؤسسة عمومية، للعلم أنني أملك شقة ولم يسبق لي الزواج.

امرأة من ولاية باتنة، في العقد الرابع من العمر، طويلة القامة، ممتلئة الجسم و جميلة، مرحة ومحبة للحياة، لا يزال قلبي يشع شبابا وحيوية، أتمنى أن يلاقيني القدر برجل طيب ومستقيم، لكي نجتمع تحت سقف واحد، حسب الأصول وسنة الله و الرسول.

لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد يتراوح عمره ما بين 47 الى 55 سنة، أشترط أن يكون عاملا مستقرا، من احدى مدن الشرق الجزائري، أعده بعلاقة مثالية.

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