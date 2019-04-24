جميلة تناشد ابن الحلال من يعينها على الاستقرار

غابت رمز الحنان والاهتمام، والدتي وقرة عيني وبغيابها تلبدت سماء حياتي ولم أعد أحظ بالعناية.

أشعر وكأن الحياة توقفت غرقت في الأحزان، لكن أصحاب الخبرة في الحياة قالوا إنه يجب علي تأسيس حياة جديدة مع زوج محب.

ومع مرور الوقت تكوين أسرة صغيرة من شأنها أن تستحوذ على كل الاهتمام، فلا يبقى المجال لهذه الآهات والأحزان.

شابة من ولاية خنشلة، تبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق لها الزواج، يتيمة الأم، بيضاء البشرة وجميلة وأنيقة.

هي ماكثة في البيت ربة منزل ممتازة، تتمنى الزواج والظفر بفارس يغير مسار حياتها نحو الأفضل.

تفضل أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بطفلين على الأكثر.

وتشترط أن يكون موظفا مستقرا، تعده بالوفاء والإخلاص.

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