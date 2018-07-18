جميلة خيار… نتائج البكالوريا لهذه السنة مرضية بالرغم من الإضرابات

كشفت جميلة خيار، رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ، أنّ النتائج المعلنة في البكالوريا هي نتائج مرضية ومقبولة.

وقالت خلال إستضافتها في قناة “النهار”، أن العام الدراسي شهد عديد الإضرابات وخاصة الضغط على التلاميذ المقبيلن على نيل شهادة البكالوريا.

وأشارت أنه نسبة 55.88 المعلنة من طرف وزيرة التربية الوطنية، بأنها مشرفة وأنّ الوزارة أخذت بعين الإعتبار كل الأمور التي حصلت مسبقا.

خاصة أن الظروف كلها كانت ملائمة لإنجاح إمتحانات نهاية السنة في كل الأطوار وخاصة شهادة البكالوريا.