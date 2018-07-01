جميلة صاحبة مسكن ومنصب مرموق 

أشعر بالراحة وينتابني شيء من الطمأنينة عندما أطالع هذه الصفحة،فأدرك أنني لست الوحيدة من فشلت في تجربة الزواج.

ثم أقول في نفسي لا بأس بذلك لقد نجحت في جوانب أخرى، العلم والعمل والوضع الاجتماعي.

غير أنني أتراجع وأخبر نفسي دون أن تعلم نفسي،بأن أهم مشروع في الحياة وأضخم شراكة الزواج.

لأنه سنة الله في الخلق واتمام لنصف الدين.

من خلال ما سبق ذكره، ولأنه أمر مشروع أعلن عن رغبتي وأفضي على الملأ بأمنيتي.

والمتمثلة في إعادة التجربة لنيل المبتغى، لذا أتمنى أن يحظى طلبي بالاهتمام وذلك في أقرب الآجال.

لأنني بكل صراحة أرغب بتجسيد هذا المشروع قبل انتهاء فصل الصيف لأنه موعد للأفراح.. أليس كذلك؟

ندى من الجزائر العاصمة، أبلغ من العمر 44 سنة، مطلقة من دون أولاد،موظفة مستقرة وأشغل منصب إطار في مؤسّسة عمومية.

أملك شقة جميلة، بيضاء البشرة جميلة جدا وجذابة، أتمنى أن يوفقني الله مع رجل يقدرني ويحميني من الأطماع.

شهم ابن عائلة طيبة الأعراق، يقدر المرأة ويحترمها، من احدى مدن الوسط الجزائري.

سنه يتراوح بين 45 و60 عاما، لا أمانع إن كان مطلقا أو أرملا ولكن من دون أولاد.

أكثر ما يهمني أن يكون عاملا مستقرا طيب أمين، أعده بالإحسان والعشرة الطيبة.

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