جميلة عراس للنهار.. “غيابي عن الساحة كان مقصودا والسبب..”

كشفت، الممثلة القديرة، جميلة عراس، أن غيابها عن الساحة الفنية كان مقصودا. قائلة “أنا لم أغب بل غيبت نفسي”.

وأوضحت في هذا الصدد عراس للنهار، “أنه لا يوجد الكثير من الانتاجات جيدة في الجزائر “فهي نادرة”. مضيفة “أنا وعدت نفسي بالظهور للجمهور كل 4 أو 5 سنوات حتى لا يكرهونني”.

وعن مشاركها في مسلسل “الرهان” الذي سيبث على قناة النهار أن الأمر الذي شجعها للمشاركة هو وجود عبد القادر جريو ومحمد خساني اللذان يعتبران مواهب كبرى.