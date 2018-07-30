جميلة متميزة وقيادية في إحدى الصفوف الأمنية

تلقينا مكالمة من نوع خاص، لأن صاحبتها امرأة خاصة ومختلفة، متميزة جدا بشوشة ومرحة، جميلة خفيفة الظل مرحة ومحبة للحياة.

تبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق لها الزواج من إحدى مدن الوسط الجزائري، تشغل منصب اطار بسلك الأمن الوطني.

تناشد شريك الحياة ورفيق الدرب لتكمل معه المشوار بما يرضي الله ونبيه المختار، طيب وصالح.

لا يعكر صفو حياتها بل يكون لها دافعا ومن أجل الاستمرار، من إحدى مدن الغرب، الشرق أو الوسط الجزائري.

سنه لا يتجاوز 45 عاما، تقبله مهما كان وضعه الاجتماعي، تشترط أن يكون لديه عمل مستقر.

وأكثر ما يهمها المتفهم لمشاعر المرأة فيقدرها ويحترمها ويسعى من أجل إسعادها.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السّرّي : 1000