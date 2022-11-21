جميلة محترمة.. أتمنى أن أكمل حياتي إلى جانب رجل محترم

الرقم السري :

136920

لا أشترط الكثير ولا يغريني إلا الشهم الأمين

كم هي جميلة الحياة إلى جانب الأحباب والخلان، لكنها مؤلمة وقاسية للغاية إن تجرعنا فيها مرارة الوحدة لأعوام. لهذا قررت اليوم أن أستغل الفرصة وأناشد ونيسا لحياتي وأحيا معه أجمل فرحة في الحلال، أنا شابة من شرق البلاد. عزباء لم يسبق لي الزواج، في العقد الرابع من عمري، وأشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة وموهوبة. محترمة بشهادة كل من يعرفني، مقبولة الشكل ولي من الأخلاق ما يؤهلني أن أسكن العقول والقلوب معا.

أتمنى من المولى العلي القدير، أن يسوق لي رزقي في القريب، وأكمل حياتي إلى جانب رجل ومحترم. سنه ما بين 48 و55سنة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي. أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، فقط أشترط أن تكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديك سكن خاص.

الرقم السري :

136921

سأكون رهن إشارتك.. وأخلص للقران الذي سيجمعنا تحت سقف الحلال

بكل صدق وحسن نية، اتصلت بكم اليوم لأبث رغبتي حتى ألتقي برفيق عمري تحت لواء سنة الله ورسوله الكريم. فأنا شابة جميلة من إحدى ولايات الغرب، في العقد الثاني من عمري، عازبة لم يسبق لي الزواج. على قدر كبير من الأخلاق، بالإضافة إلى جمال يسر العين، أعمل كأستاذة. وهذا شرف كبير لي أنني حظيت بشرف تربية الأجيال، فالأمر يزيد في مكانتي ومسؤوليتي أمام نفسي وأمام الله. ولأن لي رغبة جامحة بعد أن نلت وحظيت بالوظيفة في تكوين أسرة.

أتمنى أن أرتبط في الحلال، إلى جانب رجل يكون من الغرب، خاصة وهران، سيدي بلعباس أو تلمسان. لا يهم إن كان أعزب أرمل أو مطلق بدون أولاد، عامل مستقر وسنه أقل من 40 عام.

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