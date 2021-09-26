جميلة وعزباء لا يخيب معها الرجاء

في رحلة التـّأمين للمستقبل قد يسهو الإنسان. فيمر العمر من دون أن يحسّ به يمضي. إلّا أني ولحسن حظي تداركت نفسي. ومنحت نفسي فرصة أن يكون لي نصيب على يد مركز الأثير فأرتبط بمن هي في مستوى تطلعاتي.

أنا مراد من تيزي وزو، عانقت من العمر51سنة، مهندس معماري، لم يسبق لي الزواج حيث أنني كنت بصدد التّأمين لمستقبلي المهني والإجتماعي، سليل أسرة محافظة ومحترمة، على قدر كبير من الوقار و الرصانة، لدي بيت أريد أن ابلغ فيه الإستقرارا والسعادة.

ما أريده أن تكون لي زوجة من إحدى ولايات الوسط، أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق، سنها لا يتجاوز45سنة، أريدها عزباء جميلة الشكل، وحبذا لو كانت عاملة مستقرة في سلك التعليم، اقبلها ايضا مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري : 135635

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