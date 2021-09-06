جميلة ومحترمة أبحث عن إتمام نصف الدين

بقدر نبل رسالتهنّ فإن نيتهن أنبل، كيف لا وقد طرقن منبر مركز الأثير طالبات الحلال والإستقرار، وكلّ أملهنّ أن يحظين بمن هو أجدر وأصدق لهنّ مربيات أجيال تبحثن عن الحلال هو الركن الذي سنختار لكم من خلاله باقة جميلة نتمنى أن تجد صاحباتها أذانا صاغية لطلبهن.

أحمد الله وأشكره بكرة وأصيلا أنه منحني من القوة والإرادة ما جعلني أبلغ مقصدي في الحياة بأن أدرس وأنجح وأفرح والداي وأتبوّأ مهنة كانت حلما بالنسبة لي وهي مهنة التدريس. أؤدّي مهامي على أتمّ وجه، كما أنني لا أتوانى عن غرس حب العلم في قلوب الأطفال وأنا أتوق أن أكون يوما أما لطفل ينجح ويفلح في حياته.

ومن خلال منبر ركن أدم وحواء، أطرق باب إتمام نصف الدين على سنة الله وأخر المرسلين، وأقول: أنا أربعينية من ولاية ورقلة، لم يسبق لي الزواج، أحضى بحب كل من حولي وتقديرهم، جميلة ومحترمة أنا بشهادة كل من حولي.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب، سنه لا يتجاوز50سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

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