جميل راتب بالعناية المركزة إثر أزمة صحية

تعرض الفنان الكبير جميل راتب لحالة صحية طارئة، ألزمته المكوث في المستشفى عدة أيام، حتى يتم فحصه من قبل الأطباء.

و فقد جميل راتب صوته بشكل مفاجئ منذ عدة أيام، ولكنه عندما عاد لم يكن بذات القوة المعتاد عليها.

ممّا استلزم ذهابه إلى المستشفى للإطمئنان على صحته بشكل كامل.