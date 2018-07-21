جميل راتب بالعناية المركزة إثر أزمة صحية

فن وثقافة
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جميل راتب بالعناية المركزة إثر أزمة صحية
بقلم إيمان ض

تعرض الفنان الكبير جميل راتب لحالة صحية طارئة، ألزمته المكوث في المستشفى عدة أيام، حتى يتم فحصه من قبل الأطباء.

و فقد جميل راتب صوته بشكل مفاجئ منذ عدة أيام، ولكنه عندما عاد لم يكن بذات القوة المعتاد عليها.
ممّا استلزم ذهابه إلى المستشفى للإطمئنان على صحته بشكل كامل.


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