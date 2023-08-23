جناح طائرة طيران الإمارات يتعرض لأضرار في مطار نيس

تعرضت طائرة طيران الإمارات من طراز إيرباص A380-800 (المسجلة باسم A6-EOM) لأضرار في جناحها. وهو ما تم تأكيده بعد هبوطها في مطار نيس في فرنسا.

وتشير التقارير إلى أنها ربما تعرضت لضربة بطائرة بدون طيار وفقًا لشركة الطيران، وقع الحادث يوم الجمعة 18 أوت. وكشف الفحص اللاحق بعد الهبوط عن تلف أحد مكونات الجناح المسؤول. عن زيادة الرفع أثناء الرحلة منخفضة السرعة.

“يمكن لطيران الإمارات أن تؤكد أن الرحلة EK 77 من دبي إلى نيس في 18 أغسطس هبطت بشكل طبيعي. ونزل الركاب وطاقم الطائرة بسلام. عند الهبوط. اكتشف المهندسون بعض الأضرار في شريحة في الجناح الأيمن، وستبقى الطائرة على الأرض للخضوع لمزيد من التقييمات. وقالت شركة الطيران بخصوص الحادث: “السلامة هي أولويتنا القصوى ولن يتم المساس بها”.

في حين كانت هناك شكوك في أن الطائرة قد تكون قد اصطدمت بطائرة بدون طيار. يقول رئيس إدارة الملاحة الجوية في DGAC Sud Est، برونو بولاي، إنه لا يوجد دليل مثبت يدعم هذه الشكوك.

وكما يوضح بولاي، فقد تم الإبلاغ عن الحادث بينما كانت الطائرة لا تزال على الأرض أثناء مرحلة الدفع. وأوضح أيضًا أن الطيار تواصل مع برج المراقبة لتنبيههم بوجود مشكلة تمنع الإقلاع اللاحق.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف مكتب الأبحاث والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) في فرنسا بتورطه في التحقيق في هذا الحادث.

ومع ذلك، لا تزال الوكالة غير قادرة على التأكيد بشكل قاطع ما إذا كانت طائرة بدون طيار لعبت دورًا في الحادث.