جنازة البابا فرنسيس.. عطاف يلتقي عدة قادة ومُمثلي دول

إلتقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بالعديد من قادة وممثلي الدول، على هامش مشاركته اليوم، في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

وحسب بيان للوزارة، أجرى الوزير، أحمد عطاف، لقاءات، مع العديد من قادة وممثلي الدول، إلى جانب عدد من مسؤولي المنظمات الدولية الحكومية.

هذا وشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم السبت، في مراسم جنازة البابا فرنسيس التي جرت بساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان.