جنازة الراحل عبد العزيز بوتفليقة.. ترتيبات أمنية وبداية وصول الوفود الديبلوماسية

يشهد محيط مقبرة العالية، في الجزائر العاصمة، ترتيبات أمنية ورسمية، تحسبا لتشييع جثمان الراحل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في حين بدأت الوفود الديبلوماسية من مختلف الدول بالوصول إلى المقبرة لحضور مراسم جنازة الراحل.

وتعرف المقبرة، حضور إعلامي مكثف، من مختلف الدول من اجل تغطية مراسم جنازة الفقيد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وإنتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 سنة.

ويعتبر الرئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر، حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، ما بين 1999 حتى 2019. حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر سنة 2012 .

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