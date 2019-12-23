جنازة الفريق احمد قايد صالح يوم الأربعاء بمقبرة العالية
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مثل اليوم الاثنين، رئيس كتاب الضبط لدى مجلس قضاء البليدة أمام قاضي الجنح لمحكمة بئر مراد رايس.
ويتابع رئيس كتاب الضبط لدى مجلس قضاء البليدة، بتهمة…
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تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة العامرية بأمن عين تموشنت، من توقيف إمرأة كانت بصدد التخلص من طفلة حديثة الولادة.
وجاءت العملية بناءا على معلومات…
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تمكنت مصالح الأمن، فجر اليوم الإثنين، من توقيف المشتبه فيه بقتل الشيخ أبو مسلم بلحمر.
ويتعلق الأمر، بشاب يبلغ من العمر 37 سنة، حيث عثر بحوزته…
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