جنازة الفنان “فريد الروكور” في مقبرة المالحة بالعاصمة بعد صلاة الظهر

.ستشيع جنازة فقيد الفكاهة في الجزائر الفنان فريد قسايسية المعروف فنيا “بالروكور” ظهر اليوم الإثنثن بمقبرة الصفصافة بالمالحة في العاصمة

يذكر ان فريد الروكور توفي صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ62 سنة. بعد سكتة قلبية تعرض لها في بيته بعين النعجة بالعاصمة. والمعروف على فريد الروكر حسه الفكاهي الكبير و قد نجح في اداء عدة ادوار نجح فيها بامتياز

كمل يعتبر واحد من اهم الوجوه الفنية التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي خاصة في برنامج “بلاد ميوزريك” اين اطلق عليه اسم “الروكور”

كما عرف فريد الروكور بصراحته الكبيرة و انتقاده لما يحدث في الساحة الفنية

شارك فريد في العديد من الافلام و السكاتشات و المسلسلات و حصص مثل “الروك ديالنا” بوزنزل”