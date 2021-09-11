جنازة المجاهد ياسف سعدي اليوم بمقبرة القطار  

سيشيع جثمان المجاهد الفقيد ياسف السعدي اليوم السبت بمقبرة القطار بالعاصمة بعد صلاة العصر. وكان المجاهد قد انتقل الى رحمة الله مساء امس الجمعة المجاهد بالجزائر عن عمر يناهز 93 سنة.

وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق لعيد ربيقة “انتقل الى رحمة الله المجاهد ياسف سعدي قائد المنطقة المستقلة خلال حرب التحرير الوطني”. واكد الوزير “لقد فقدت فيه الجزائر رمزا من رموزها واحد أبنائها البررة الذين قبضهم الله لثورتنا المباركة”.

تابعا “فكان المجاهد الفذ والقائد الهمام الذى تحدى المستعمر بجحافل جيوشه ونازلهم بإرادة لا تلين بصبر الى ان تحقق الاستقلال”. وعبر وزير المجاهدين عن حزنه بالقول “وإذ أنعيه، فإنّه يحدوني ألم وحسرة على فقدان هذا المجاهد الشهم والوطني الصرف”.