جنازة مهيبة لـ5 ضحايا المجزرة المرورية بسعيدة

شعيت اليوم عقب صلاة الجمعة ببلدية بوقطب بالبيض جنازة5 أشخاص من ضحايا من حادث المرور الذي وقع عشية أمس بسعيدة.

وقد شهدت الجنازة، جو مهيب بحضور المئات من المشيعين، إضافة إلى السلطات المحلية والأمنية للولاية.

وتم دفن إمرأتين 55- 21 سنة، وطفلة تبلغ من العمر6 سنوات، إضافة إلى رجلين 30- 28 سنة.

علما، أن ثمانية أشخاص ينحدرون من البيض جراء الحادث، وتعلق الأمر ب5 أشخاص يقطنون ببلدية بوقطب.

بالإضافة، إلى وفاة امرأة وإبنتها تنحدران من بلدية الخيثر، وكذا شاب يقطن بقرية مصباح.

وللإشارة، وقع أمس الخميس، حادث مرور خلف17 قتيل و17 جريح، إثر إصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بمنطقة سفيد في سعيدة.