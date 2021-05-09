جنايات الدار البيضاء تؤجل محاكمة 46 إرهابيا بينهم “أبو الدحداح”

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، محاكمة 46 ارهابيا، إلى آخر دورة.

ومن بين الإرهابيين الذين تم تأجيل محاكمتهم، الارهابي الخطير “زرقان احسن” المكنى “ابو الدحداح”.

وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع، لأجل استخراج متهمين موقوفين من بينهم “ب. سيد علي “المكنى “يوسف و” بلعدة. زكريا”.

وتغيب المذكورون عن الحضور، بسبب تحويلهم إلى مؤسسات عقابية خارج العاصمة.

كما تم تأجيل القضية بسبب تمسك المتهم “زقان حسن” مرحبا بدفاعه لأجل المحاكمة.

وشوهد المتهم “زرقان احسن” المكنى ابو الدحداح وهو يدخل جلسة المحاكمة في صحة جيدة، يرتدي نظارات طبية وقميص أسود داكن قاتم.

وقد أخبر الإرهابي القاضي عند المناداة عليه بأنه له دفاع ويتمسك بحضوره.

ويعد ابو الدحداح من أبرز الارهابين الذين يحملون أسرارا مهمة عن العمل المسلح في الجزائر منذ مطلع التسعينات.

لا سيما ان هذا الارهابي، كشف عبر التلفزيون الجزائري عقب توقيفه بمنطقة “العنصر” بجيجل قبل بضعة أشهر عن خبايا نشاط الجماعات الإرهابية الناشط في الجزائر و بالخارج، في أول ظهور له عبر وسائل الإعلام.

ويعد ملف الحال، أول قضية تطرحها هيئة المحكمة، بعد 6 تاجيلات متتالية.

وسيحاكم 32 متهما غيابيا، فيما يتواجد البقية رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة.

وشهدت جلسة المحاكمة تطويقا أمنيا داخل وخارج المحكمة تحسبا لمحاكمة المتهمين.

ونسب للمتهمين تهما تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، حمل سلاح حربي وذخيرة من الصنف الرابع، بدون رخصة، حيازة متفجرات.

بالإضافة إلى جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.

ويتواجد في ذات القضية الاخوة “مسرور” و”شعبان”، و “مولود” و”كريم”، اللذين التحقوا بمعاقل الجماعات الإرهابية مطلع التسعينيات، بمعية شركائهم.

ويتابع المعنيون، حول أفعال إجرامية، ارتكبوها خلال العشرية السوداء، استهدفت رجال الأمن والمواطنين العزل.