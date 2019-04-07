جنايات الطارف تبرئ الشرطي المتهم بقتل احد افراد عصابة المخدرات

برأت جنايات الطارف، في دورتها الأخيرة، المسمى ب. نبيل، العامل على مستوى دائرة البسباس، من تهمة تهمة الجروح العمدية المفضية للوفاة دون قصد احداثها.

ضد الضحية المدعو ا.العايش، القاطن بقرية زورامي علي، بلدية شبيطة مختار، وهي القضية التي اثارت الراي العام حينها في جانفي 2017.

بناء تقرير اخباري لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الطارف، تفيد بوجود عصابة مخدرات.

وتمت تشكيل مجموعة مداهمة وتدخل، من خلال نصب كمين يمثل فيه عناصر الشرطة دور طالبي شراء المخدرات.

وكان افراد العصابة حين وصول عناصر الامن أربعة اشخاص، الا ان الضحية أبدى مقاومة عنيفة، باستعمال سلاح ابيض.

وقام بالاعتداء على عوني الشرطة بينهم المتهم، وأصابه بجروح بليغة على مستوى البطن والخد.

في تلك الاثناء قام عون الشرطة بالدفاع عن نفسه بطلقات رصاص تحذيرية، في حين تعرض زميله ع. الربيع، لاعتداء بسلاح ابيض وأصيب بجروح.

فيما بقى الضحية في حالة اغماء، نقل الى قسم استعجالات الذرعان، وفارق الحياة.

فيما تم تحويل الشرطي المتهم الى استعجالات المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، وأجريت له عملية جراحية.

وحسب الوثائق القضائية التي تحصلت عليها النهار، قامت جهات التحقيق باستعمال كل الوسائل المخبرية لتحديد نوع السلاح والرصاصات والدم، بتنقلها الى مسرح الجريمة.

وقد صرح الشرطيان معا امام هيئة المحكمة بكل الوقائع التي تم فيها حجز 2 كغ من الكيف المعالج.

واستندت هيئة الدفاع التي تراسها نقيب المحامين بالطارف، عمور برينيس، على تقارير الضبطية القضائية ومحاضر الطب الشرعي والجنائي والشهود، التي كانت كلها في صالح الشرطي المتهم بقتل احد عناصر عصابة المخدرات.

وان ردة فعله كانت دفاعا شرعيا عن النفس، بحكم ان الضحية كان بصدد انتزاعه للمسدس.

وان سبب الوفاة جاء اثر نزيف بعد الإصابة ونطقت بحكم البراءة في حق الشرطي ب نبيل.