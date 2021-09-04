جنايات العاصمة.. تراجع في عدد قضايا الإرهاب وارتفاع القضايا الأخلاقية

برمجت الدورة الجنائية بمحكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، خلال دورتها العادية لعام 2021/2022 ، 183 ملفا قضائيا، سيتم بثه خلال الفترة الممتدة ما بين شهر سبتمبر ونوفمبر المقبل.

وستنطلق الدورة بتشكيلات قضائية مختلفة، لتفصل في الملفات المطروحة على طاولة الجنايات، منها قضايا مؤجلة وأخرى جديدة أحالتها غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة.

وتصدرت القضايا الأخلاقية الدورة الجنائية، بشكل ملفت للانتباه، تزامنا واستفحال الجريمة في المجمتع، والتي تسهر الأجهزة ألأمنية على كبحها، بحيث برمجت المحكمة الجنائية 38 قضية من هذا النوع، أخطرها ثلاث قضايا تتعلق بارتكاب جريمة الإغتصاب والفعل المخل بالحياء قاصر من طرف أحد الأصول، وهي جريمة خطيرة يعاقب عليها قانون العقوبات بظروف التشديد.

في حين جاءت قضايا القتل العمدي مع توافر ظرف الاصرار والترصد، مقترنة الجريمة بظرف التنكيل أو الحرق،ـ أو السرقة، على غرار برمجة قضية تتعلق بمحاولة القتل أحد الأصول، ليبلغ عدد الملفات المبرمجة 29 قضية جنائية، يتواجد بها متهمين موقوفين.

وشهدت قضايا الإرهاب والمخدرات والجريمة العابرة للحدود خلال الدورة تراجعا طفيفا وملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث تم برمجة 20 ملفا قضائيا، يتعلق بالمتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، واخرى ضمن شبكات محلية تم تفكيكها من قبل مصالح الأمن، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

أما القضايا ذات صلة بارتكاب افعال ارهابية، فقد بلغت 17 قضية سيفصل فيها القضاة، اهمها قضية الارهابي الخطير زرقان احسن الملقى عليه القبض من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي قبل أشهر قليلة، والذي يعد العلبة السوداء لنشاط الجماعات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي، بحيث سيمثل المتهم لمرتين متتاليتين أمام هيئة المحكمة، في محاكمتين أحدها لأجل المعارضة في حكم غيابي أصدرته محكمة الجنايات، أين تورط ضمن جماعة إرهابية تنشط بداخل الوطن، في حين تبقى قضيتين اثنتين سوف يحاكم لأجلها المتهم أخطرها تلك التي تم تأجيلها في اخر الدورة المنصرمة لتمسك المتهم بدفاعه ومنح محامي الدفاع الإطلاع على الملف، على غرار قضية الأخوة مسرور اللذين ينتمون إلى الجماعة الإرهابية لقائدها “الإرهابي المقضي عليه” عبد المالك درودكال”، بحيث تضم القضية أكثر من 20 متهما سوف يحاكم بعضهم حضوريا في حين يحاكم البعض غيابيا لتواجدهم في حالة فرار.

وتذيلت قضايا اللإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي للأملاك العمومية والخاصة، الترتيب خلال الدورة الجنائية الحالية، بحيث من المقرر أن تفصل الهيئة القضائية في 7 قضايا خلال تواريخ متفرقة.

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