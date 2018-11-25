جنايات ورقلة تحكم غيابيا بالسجن المؤبد لـ7 ماليين متهمين بالإرهاب 

أصدرت جنايات ورقلة اليوم حكما قضائيا بالغياب بعقوبة السجن المؤبد في حق أشخاص أجانب متابعين بالإنخراط في النشاط الإرهابي.

المتهمين 7 اشخاص “ل. ع. د ” و “ل.ت” و”ل.م” و”ب.ي” و”ب.م” و “ب.ي” و”ز.م. م” من جنسية مالية.

وقد أدينوا بجنايات الإعداد لإرتكاب أعمال إرهابية من طرف أفراد أجانب مقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر.

وتأسيس وتسيير جماعة منظمة غرضها استهداف أمن واستقرار المؤسسات.

كما أدين نفس الأشخاص بجنحة الدخول والإقامة الغير شرعية بالتراب الوطني ومخالفة قواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال مع أمر بالقبض عليهم.

وبينت التحقيقات الأمنية بشأن هذه القضية أن المتورطين كانوا يقومون خلال سنتي2017 و2018 بجمع الأموال.

قصد إرسالها إلى إحدى الحركات المسلحة الناشطة في شمال مالي.

كما أنهم يعدون من بين أعضاء هذه الحركة التي سبق لهم و أن تدربوا بها على استعمال السلاح.

والحكم القضائي يأتي تأييدا لما ورد في مرافعة ممثل الحق العام الذي كان قد التمس إدانة جميع المتورطين في القضية بنفس منطوق الحكم.