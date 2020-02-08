جندي تايلاندي يقتل 17 شخصاً في بث مباشر وينشر الصور على الفايسبوك!

أقدم جندي تايلاندي، اليوم السبت، على إطلاق النار عشوائيا، قرب مركز تجاري شمال شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز العربية”، عن الشرطة التايلاندية، فإن جنديا أقدم على إطلاق نار بصورة عشوائية في مدينة كورات.

وأدى هذا الهجوم، إلى مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين، حسب ذات المصدر.

كما أعلنت الشرطة، أن الجندي استخدم سلاحا رشاشا، وأطلق النار على ضحايا أبرياء، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى.

وأضافت الشرطة، أنها أغلقت مركز “تيرمينال 21” التجاري.

وبدأت المجزرة، عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين قبل أن يفر هاربا في سيارة هامفي عسكرية.

وأطلق الجندي الرصاص، على طول الطريق المؤدية إلى مركز التسوق “تيرمينال 21” في منطقة موانغ.

ثم أطلق المهاجم النار على أسطوانة غاز الطهي، مما أدى إلى انفجار وحريق، حسب ذات المصدر.

وأظهرت مقاطع الفيديو أشخاصا وهم يفرون ويهرعون خلف السيارات.

وأرسلت السلطات قوات خاصة إلى المركز التجاري، حيث قيل إن المهاجم يحتجز 16 رهينة في الطابق الرابع.

ووثق الجندي عملية إطلاقه النار عبر خاصية البث المباشر على حسابه في “فيسبوك”، كما نشر صور سالفي له أمام المركز التجاري، ما اضطر الشركة الأميركية لحذف المقطع المسجل وحظر حسابه.