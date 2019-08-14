جندي سعودي يرفض مبلغا من حاجة.. فكوفئ بمبلغ مالي وسيارة ووظيفة

حصل طالب عسكري سعودي، بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو، وهو يرفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة كشكر لمساعده لها.

وحسب موقع “البوابة”، فإن الطالب العسكري الذي ظهر في الفيديو يدعى “ماجد بن نادر العيد العزيز”، وكان يوجه الحجاج، بقطار المشاعر، في محطة منى.

ويظهر الطالب العسكري في الفيديو، وهو يرفض مبلغا ماليا من حاجة، قائلا لها: “هذا واجبي ولا أتقاضى أي مبلغ من أي حاج”.

ورغم اصرار الحاجة، إلا أن العسكري، ظل على موقفه، وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

ووصل صيت الطالب العسكري، إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والذي أجرى اتصالا هاتفيا معه وشكره على إخلاصه وتفانيه في عمله.

وقدم وزير الداخلية، مكافأة مالية للطالب العسكري، قدرها 100 ألف ريال سعودي، وسيارة، ووجه بتعيينه بعد تخرجه بالمدينة التي يرغب بها، حسب ذات المصدر.