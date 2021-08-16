جنرال أمريكي يحذر: نواجه زيادة في تهديدات الإرهاب بعد سيطرة طالبان

حذر جنرال أمريكي رفيع المستوى من أن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه الآن زيادة في التهديدات الإرهابية من أفغانستان. تحت قيادة طالبان. بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وأشارت إلى أن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي تواجه فيه وكالات الاستخبارات المعنية بتوقع هذه التهديدات أسئلة جديدة. بعد انهيار الجيش الأفغاني بسرعة مذهلة.

فبعد أقل من أسبوع من صدور تقييم عسكري يتنبأ بأن كابول يمكن أن تكون محاصرة من المتمردين في غضون 30 يوما. شاهد العالم أمس الأحد مشاهد مذهلة بوقوف طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني. وحشود من الأفغان والأجانب يحاولون الصعود على متن طائرات لمغادرة البلاد.