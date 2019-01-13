جنرال صهيوني متقاعد حديثا: قواتنا المسلحة بدأت في الإنهيار منذ حرب لبنان الثانية

كشف جنرال صهيوني أحيل على التقاعد الأسبوع الماضي فقط، عن بداية انهيار النظام داخل جيش الكيان الصهيوني، وتراجع الوعي الإداري لدى الجنود.

وقال الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك، الذي ترك منصبه على رأس أمانة ديوان المظالم، بأن ذلك كان سببا في انهزام الكيان الصهيوني منذ حرب لبنان الثانية إلى غزة في 2014.

وأضاف بريك في حوار أجراه مع صحيفة “هارتس” بأن الجيش الصهيوني يعيش أسوأ أزمة منذ 1965، راجع لانهيار الثقافة الإدارية وانخفاض مستوى وعي العسكريين.

ودق الجنرال المتقاعد ناقوس الخطر، بشأن ما وصفها بالمشاكل التي تعاني منها القوات، وما يمكن أن يتسبب فيه من مخاطر على الكيان الصهيوني بالمنطقة.

وأكد بأن عيوب خطيرة تهدد هيكل القوات المسلحة وبصفة خاصة على مستوى الوحدات البرية، حيث قال إن فحصا داخليا أجري قبل سنتين لمعرفة الداء.

وتم التوصل إلى أن 15 من المائة فقط من الأوانمر التي تصدر عن رئيس هيئة الأركان ونائبه، تطبق على الأرض بسبب النظام شديد التعقيد لتنفيذ الأوامر.