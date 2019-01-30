«جنرال ماجور» وابنته مهدّدان بالحبس 6 أشهر بتهمة تهديد محامٍ بمحكمة الشراڤة

المتهم هدّد صاحب الجبة السوداء «بشطبه من المهنة ومحوِه من الدنيا»

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، أمس الثلاثاء، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج.

في حق اللواء المتقاعد «محمد.ب» القائد الأسبق للقوات الجوية، وابنته «ر.ب»، بتهمة إهانة محامٍ أثناء تأدية مهامه.

وهي القضية التي عرفت تكاتفا وتضامنا من قبل هيئة الدفاع من أجل مساندة زميلهم في القضية التي تعود وقائعها إلى الصائفة الماضية.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الوقائع التي مثُل من أجلها الجنرال «ب.محمد» وابنته «ب.ر»، تعود إلى شهر جويلية من العام المنصرم.

أين حدثت مشادات لسانية أمام محكمة الشراڤة، بين ابنة المتهم الجنرال «ب.محمد» وبين المحامي طليقها.

في قضية تتعلق بعدم تسليم طفل توبعت بها المتهمة في نفس اليوم.

حيث قامت هذه الأخيرة بإهانة المحامي لفظا وتوجيه تهديدات له بعبارة «دوك نجيبلك بابا تعرف واش يديرلك».

وبعد مجيء والد المتهم وقعت مشّادات لفظية مجددا بين المحامي واللواء المتقاعد، الذي وجه عبارات نابية للمحامي دفاعا على حقوق ابنته.

مهددا إياه بالشطب من المهنة نهائيا -حسب المصدر- وحتى محوه من الدنيا، الأمر الذي دفع بالمحامي إلى ترسيم شكوى ضد المتهمين الجنرال وابنته.

في نفس اليوم، لردّ الاعتبار لشخصه بسبب الإهانة التّي تعرّض لها أمام زملاء المهنة وأمام المحكمة.

ومثُل كل من «الجنرال ماجور» وابنته أمام هيئة المحكمة، أمس، لمواجهة التهمة المنسوبة إليها.

حيث صرّح المتهم «ب.محمد» بأنه لم يقم بإهانة المحامي سبّا وشتما ولا حتى بتهديده.

وأنّه حاول بيوم الوقائع الدّفاع عن ابنته التي كانت في حالة نفسية سيّئة بسبب غضبها من المحامي الخصم في القضية وادّعاءاته أمام المحكمة بخصوص قضيّتها.

التي كانت فيها محلّ متابعة من قبل طليقها، في حين رافع الدفاع بحوالي 10 محامين في وقفة تضامنية مع زميلهم المحامي.

أين ذكروا بقوة أن الدفاع عن حق زميلهم واجب في مثل هذه الظروف، وأنه لا يقبل بتاتا إهانة المهنة والجبة السوداء مادام المحامي هو شريك في العدالة.

وعليه قررت المحكمة بعد التماسات وكيل الجمهورية إحالة القضية على المداولة إلى الأسبوع المقبل.