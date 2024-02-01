جنكيز القابضة التركية تعرض خدماتها على الجزائر في مجال المناجم

أجرى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم مباحثات مع رئيس شركة ” إتي باكير Eti BAKIR ” فرع شركة “جنكيز القابضة التركية Cengiz Holding “، سيراف جنكيز.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الجانبان، علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم تباحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التابعة لشركة جنكيز القابضة، ولاسيما في مجال البُنى التحتية الصناعية الطاقوية والمنجمية والطاقات المتجددة.

وبالمناسبة عرض عرقاب استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات في العديد من المجالات على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير الى الإمكانات الاستثمار والتعاون الهامة بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف واستغلال.

بالإضافة إلى إمكانية تحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية، في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار.

وأعرب جنكيز عن إهتمام الكبير الذي تبديه جنكيز القابضة وفروعها للاستثمار بالجزائر وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية والطاقات المتجددة، وإنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.