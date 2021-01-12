جنوب إفريقيا.. بوقادوم يجري مشاورات مع نظيرته ناليدي باندور

التقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بنظيرته في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، في اطار زيارة العمل التي يقوم بها.

وتطرق الطرفان، إلى عديد من المسائل، متعلقة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على غرار قضية الصحراء الغربية ومالي وليبيا.

فضلا عن تقوية العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي و التجاري، واتخاذ الاجراءات الخاصة بتنصيب ميكانيزم مشترك لتقوية العلاقات بين البلدين.

وكتب بوقادوم،”في إطار زيارة العمل التي أقوم بها بجنوب إفريقيا،سعدت اليوم بالمشاورات الثرية التي أجريتها اليوم مع الوزيرة ناليدي باندور”.

وتابع الوزير “حول عديد المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وخسب بيان ولزارة الخارية فقد هنأ بوقادوم في الأخيير نظيرته الجنوب افريقيية على قيادتها للاتحداث الافريقي، وعلى عهدتها التي كانت ناجحة في مجلس الأمن الدولي.