جنوب إفريقيا تتأهل إلى نصف نهائي الكان وتصطدم بنيجيريا
بقلم عزيز طالبي
تمكن منتخب جنوب إفريقيا من التأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسة الكان على حساب جزر الرأس الأخضر.
و حسم منتخب جنوب إفريقيا التأهل بضربات الترجيح بعدما انتهت النتيجة الأصلية بالتعادل السلبي في لقاء مثير جرى بملعب “كونان باني”.
واصطدم منتخب “البافانا البافانا” بمنتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي، و في حالة التأهل إلى النهائي سيواجه الفائز من مباراة كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية.
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–
رابط دائم : https://nhar.tv/lQjBn