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الرياضة

جنوب إفريقيا تتأهل إلى نصف نهائي الكان وتصطدم بنيجيريا

بقلم عزيز طالبي
جنوب إفريقيا تتأهل إلى نصف نهائي الكان وتصطدم بنيجيريا
جنوب إفريقيا
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تمكن منتخب جنوب إفريقيا من التأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسة الكان على حساب جزر الرأس الأخضر.

و حسم منتخب جنوب إفريقيا التأهل بضربات الترجيح بعدما انتهت النتيجة الأصلية بالتعادل السلبي في لقاء مثير جرى بملعب “كونان باني”.

واصطدم منتخب “البافانا البافانا” بمنتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي، و في حالة التأهل إلى النهائي سيواجه الفائز من مباراة كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية.

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