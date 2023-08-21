جنوب إفريقيا تجدد دعمها للشعبين الفلسطيني والصحراوي

أكد رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الأحد، مواصلة بلاده دعم كفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وشدد رامافوزا، في كلمة ألقاها حول السياسة الخارجية لبلاده عشية انعقاد القمة الـ15 لمجموعة “بريكس” بجوهانسبورغ، على ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السلامة الإقليمية لجميع الدول والشعوب وسيادتها.

وقال رامافوزا أن “جنوب إفريقيا عضو في حركة عدم الانحياز، وأن عدم الانحياز موجود. لكن إلى جانب دعمنا النشط لنضالات المضطهدين والمهمشين في أجزاء مختلفة من العالم”.

وأضاف الرئيس الجنوب إفريقي: “لقد آمننا دائما بأن الحرية التي كسبناها – والتضامن الدولي الذي استفدنا منه – يفرض علينا واجبا هو دعم نضالات أولئك الذين ما زالوا يعانون من الاستعمار والقمع العنصري. و لهذا السبب سنواصل دعم كفاح شعبي فلسطين والصحراء الغربية”.

كما أكد التزام بلاده التام بميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المبدأ الذي يقضي بأن يقوم جميع الأعضاء بتسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.

وفي حديثه عن مجموعة “بريكس”، أكد الرئيس الجنوب الإفريقي، أن “أعضاء المجموعة استخدموا صوتهم الجماعي. للدعوة إلى عالم أكثر إنصافا وتوازنا ويحكمه نظام شامل للحوكمة العالمية”. مشيرا إلى أن بلاده لطالما دافعت عن مصالح إفريقيا داخل مجموعة “بريكس”.

ورافع المتحدث ذاته، لتوسيع عدد أعضاء مجموعة “البريكس” بعد أن تقدمت أكثر من 20 دولة رسميا بطلب الانضمام.