“جنوب إفريقيا” تصفع “المغرب” !

أعلنت وزيرة الرياضة والترفية الجنوب إفريقية، توكوزيلي اكساسا، عدم دعم بلادها للمغرب في سباقه للترشّح لإحتضان منافسة كأس العالم 2026.

ونقلت تقارير صحفية بجنوب إفريقيا على لسان الوزيرة التي أشارت لإستحالة دعمهم لملف المغرب لإحتضان العرس العالمي.

“سياستنا جدّ واضحة، لا يُمكننا دعم ملف المغرب، في سباق ترشّح هذا البلد لِإحتضان تظاهرة كأس العالم 2026″.

كما أصدر إتحاد جنوب إفريقيا بيان له، جاء فيه:”الإتحاد لم يُصدر أيّ قرار رسمي بِشأن الملف الذي سيُدعّمه في سباق إحتضان مونديال 2026”.

يذكر أن المغرب يتواجد في آخر منعرج قبل موعد الإعلان عن البلد المنظم المرتقب يوم 13 جوان القادم.