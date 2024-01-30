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الرياضة

جنوب إفريقيا تقصف المغرب بثنائية وتتأهل إلى الدور الثمانية

بقلم عزيز طالبي
جنوب إفريقيا تقصف المغرب بثنائية وتتأهل إلى الدور الثمانية
جنوب إفريقيا
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أقصي منتخب المغرب من الدور الثاني من منافسة كأس أمم إفريقيا أمام منتخب جنوب إفريقيا بعد الهزيمة بثنائية نظيفة.
و سجل ثنائية جنوب إفريقيا كل من إيفيدنيش ماكجويا في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، في حين سجل الهدف الثاني موكيانا في الدقيقة 90 بطريقة جميلة و من ركلة حرة.
كما عرفت المباراة طرد متوسط ميدان المغرب امرابط بسبب التدخل العنيف أمام مهاجم جنوب إفريقيا في اخر دقائق المباراة.
و إنظم المغرب إلى قائمة المنتخبات العربية التي أقصيت كلها من الكان، بما فيها مصر و موريتانيا والجزائر.

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