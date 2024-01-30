جنوب إفريقيا تقصف المغرب بثنائية وتتأهل إلى الدور الثمانية
بقلم عزيز طالبي
أقصي منتخب المغرب من الدور الثاني من منافسة كأس أمم إفريقيا أمام منتخب جنوب إفريقيا بعد الهزيمة بثنائية نظيفة.
و سجل ثنائية جنوب إفريقيا كل من إيفيدنيش ماكجويا في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، في حين سجل الهدف الثاني موكيانا في الدقيقة 90 بطريقة جميلة و من ركلة حرة.
كما عرفت المباراة طرد متوسط ميدان المغرب امرابط بسبب التدخل العنيف أمام مهاجم جنوب إفريقيا في اخر دقائق المباراة.
و إنظم المغرب إلى قائمة المنتخبات العربية التي أقصيت كلها من الكان، بما فيها مصر و موريتانيا والجزائر.
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